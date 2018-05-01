США и Великобритания потратят около 30 млн долларов на проект в Антарктиде

Об этом сообщает The Guardian.

Начисления переведут Совету исследований окружающей среды Великобритании и в Национальный научный фонд США. В общем, в проекте возьмут участие около 100 ученых из Южной Кореи, Германии, Швеции, Новой Зеландии и Финляндии.

Ожидается, что в течение нескольких ближайших десятилетий или столетий может произойти крушение ледника, поэтому необходимо спрогнозировать повышение уровня моря в рамках глобального потепления.

Ледники южных полярных регионов Арктики располагаются на суше, и ледяная шапка пребывает выше моря. Таяние ледников Антарктики оказывают влияние на рост уровня моря, хотя ученым еще нужно проследить за последствиями перемен климата для них.

Собранные данные будут переданы другим ученым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", многочисленные исследования образцов льда из Северного Ледовитого океана дали шокирующий результат - ученые зафиксировали в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда.