01:00 01.05.2018 | Экономика | Новости
100192777:test

США и Великобритания потратят около 30 млн долларов на проект в Антарктиде

Британские и американские исследователи в октябре запускают наимасштабнейший начинают с 1942 года проект. На протяжении пяти они будут изучать ледник Thwaites в западной Антарктиде, что оценивается в 27 млн долларов.

США и Великобритания потратят около 30 млн долларов на проект в Антарктиде

Об этом сообщает The Guardian.

Начисления переведут Совету исследований окружающей среды Великобритании и в Национальный научный фонд США. В общем, в проекте возьмут участие около 100 ученых из Южной Кореи, Германии, Швеции, Новой Зеландии и Финляндии.

Ожидается, что в течение нескольких ближайших десятилетий или столетий может произойти крушение ледника, поэтому необходимо спрогнозировать повышение уровня моря в рамках глобального потепления.

Ледники южных полярных регионов Арктики располагаются на суше, и ледяная шапка пребывает выше моря. Таяние ледников Антарктики оказывают влияние на рост уровня моря, хотя ученым еще нужно проследить за последствиями перемен климата для них.

Собранные данные будут переданы другим ученым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", многочисленные исследования образцов льда из Северного Ледовитого океана дали шокирующий результат - ученые зафиксировали в некоторых глыбах более 12 тысяч микрочастиц пластика на литр льда.


Поделиться
Читайте также:
 
Названы участники женского финала Лиги чемпионов в Киеве В Одессе задержаны подозреваемые в убийстве американского пастора В Москве устроили массовый митинг из-за блокировки Telegram Кит Харингтон разослал будущим гостям приглашения на свадьбу
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив