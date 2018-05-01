14:15 01.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100192852:test

Пенсионный фонд закончил процедуру пересчета военных пенсий

Сотрудники Пенсионного фонда Украины завершили перерасчет пенсий пенсионерам-силовикам. Так, начиная с 1 мая в Украине "военные" пенсии будут начислять в обновленной сумме в штатном режиме с основными сведениями.

Пенсионный фонд закончил процедуру пересчета военных пенсий

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По итогам перерасчета сумма пенсии поднялась у 463,4 тысячи человек. До этого пенсионные начисления проводились по дополнительным ведомостям, а их финансирование государство окончило 25 апреля 2018 года.

На перечисление военных пенсий в апреле направлено 2,72 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народные депутаты не поддержали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно пенсионного обеспечения".


Поделиться
Читайте также:
 
"Мне хочется чего-то волшебного": вернулась российская певица, которую в прошлом году не допустили на "Евровидение" В парламенте Канады показали фильм о войне на Донбассе - ВИДЕО Климкин и премьер Египта обсудили участие украинских компаний в проектах Египта Извращенец и маньяк: актриса Эшли Джадд поделилась пикантными деталями отношений с Харви Вайнштейном
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив