Пенсионный фонд закончил процедуру пересчета военных пенсий

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По итогам перерасчета сумма пенсии поднялась у 463,4 тысячи человек. До этого пенсионные начисления проводились по дополнительным ведомостям, а их финансирование государство окончило 25 апреля 2018 года.

На перечисление военных пенсий в апреле направлено 2,72 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", народные депутаты не поддержали законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно пенсионного обеспечения".