Курс доллара в обменниках продолжает оставаться неизменным

Таким образом, обменный курс от главного финансового регулятора страны сегодня следующий:

- 26,230047 гривен за доллар;

- 31,916721 гривен за евро;

- 0,418990 гривен за российский рубль;

- 36,643767 гривен за фунт стерлингов.

Стоит отметить, что в сравнении с 30 апреля, немного в цене набрал евро +1,4 процента и британский фунт стерлинга +1,2 процента. В тоже время, Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,189, продажи - 4,152 - 5,600 гривен за 10 рублей

Напомним, что во втором квартале текущего года планирует каждый день покупать валюте на межбанке. Объемы покупки валюты в течение дня могут превышать десять миллионов долларов. Это необходимо для наращивания международных резервов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине, 30 апреля несколько подорожал доллар.