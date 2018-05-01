Евросоюз рассчитывает на освобождение от пошлин США на сталь и алюминий

Соответствующие заявление глава ЕП сделал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Таяни, такая неопределенность вредна для промышленности по обе стороны Атлантики.

"Мы ожидаем, что ЕС будет освобожден от пошлин раз и навсегда. Мы играем по правилам - давайте работать вместе, чтобы изолировать тех, кто этого не делает", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель предупредила Дональда Трампа, с которым ранее она провела встречу в Берлине, что Вашингтону не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза. Меркель предупредила американского лидера, что в случае отказа отмены дополнительных пошлинных сборов на торговлю алюминием и сталью, ЕС будет решительно вводить аналогичные акцизные сборы.