11:38 01.05.2018 | Экономика | Новости
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Евросоюз рассчитывает на освобождение от пошлин США на сталь и алюминий

Лидер Европейского парламента Антонио Таяни рассчитывает на освобождение от американских пошлин на сталь и алюминий. Также он заявил, что объявленная отсрочка до 1 июня только вносит неопределенность на рынках.

Евросоюз рассчитывает на освобождение от пошлин США на сталь и алюминий

Соответствующие заявление глава ЕП сделал в своем микроблоге в Twitter.

По словам Таяни, такая неопределенность вредна для промышленности по обе стороны Атлантики.

"Мы ожидаем, что ЕС будет освобожден от пошлин раз и навсегда. Мы играем по правилам - давайте работать вместе, чтобы изолировать тех, кто этого не делает", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель предупредила Дональда Трампа, с которым ранее она провела встречу в Берлине, что Вашингтону не следует предпринимать каких-либо торгово-политических мер в отношении Евросоюза. Меркель предупредила американского лидера, что в случае отказа отмены дополнительных пошлинных сборов на торговлю алюминием и сталью, ЕС будет решительно вводить аналогичные акцизные сборы.


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