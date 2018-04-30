Wizz Air отменил один маршрут из Киева в Германию

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как отмечается, во Франкфурт-Хан полеты прекратятся с первого июля. Такие изменения уже внесены в систему бронирования перевозчика.

Пассажирам, которые успели купить билеты на рейсы Wizz Air из Киева во Франкфурт-Хан, следует связаться с авиаперевозчиком для проведения возвратов или же переоформления вылетов в другой аэропорт.

В этом году Wizz Air откроет три новых маршрута из аэропорта Киев-Жуляны. Это будут рейсы во Франкфурт, Берлин и Вену.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский аэропорт "Борисполь" проводит переговоры о сотрудничестве с британской лоукост-авиакомпания "еasyJet" относительно полетов в Украину.