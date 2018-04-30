Вашингтон снизит темпы протекционистской политики

Сообщается, что уже сейчас Торговая палата США работает над тем, чтобы европейские государства были временно освобождены от уплаты вышеупомянутых пошлин. Европейский бизнес сильно зависим от торговли тяжелыми металлами для машиностроения в США, а потому срочно необходимо освободить от дополнительных таможенных пошлин отдельные товары, дабы Евросоюз не принял аналогичные ограничения.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Терезой Мэй дальнейшие действия по реагированию Европы на торговые санкции США. Политик лично предупредила Трампа о том, что в случае отказа отмены дополнительных пошлинных сборов на торговлю алюминием и сталью, конфликт может перерасти в полноценную "торговую войну" с Вашингтоном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп обвинил европейские стран-члены НАТО в "экономии" средст на обеспечение работы военного блока.