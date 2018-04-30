13:17 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине после праздников подешевели некоторые овощи

Стоимость украинских корнеплодов все еще медленно снижаться, в итоге по состоянию на сегодня морковь можно приобрести ощутимо дешевле, чем за такой же период прошлого 2017 года.

В Украине после праздников подешевели некоторые овощи

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Так, начиная с 23 апреля цены на корнеплоды на государственном рынке снизились в основном на 6%. Хозяйства сбывают морковь и свеклу по шесть-восемь грн. за кг в зависимости от качества и количества партии. Производители вынуждены понижать цену даже в ситуации ограниченного предложения, хотя свеклы на рынке и зафиксирована острая нехватка.

Как заверяют фермеры, к итогу такого ценового вопроса привел весьма сдержанный спрос, и быстропортящиеся качество корнеплодов в хранилищах. В результате, на данный момент изготовители уже предлагают морковь на 15-20% меньше по цене, чем в конце апреля 2017 года. Хотя стоимость на свеклу почти в два раза превышают прошлогодний уровень.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", в Юго-Восточной Азии начинают все больше ценить украинские продукты.


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