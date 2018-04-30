09:18 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине открыли саму самую большую солнечную электростанцию – ФОТО

В Запорожской области в городе Токмак стартовал запуск наибольшей в Украине солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. Об этом информирует издание "Экономическая правда".

В Украине открыли саму самую большую солнечную электростанцию – ФОТО

Отмечается, что эта электростанция отличается существенным вкладом в энергетическую независимость и экологическую безопасность Украины.

Известно, что мощность запущенной первой очереди — 11 МВт, а общая мощность после завершения строительства будет составлять 50 МВт.

Планируется, что завершиться строительство уже в декабре 2018 года. После этого она сможет обеспечивать электроэнергией шесть районов Запорожской области, в том числе и курорты на побережье Азовского моря.

Известно, что благодаря ней в атмосферу ежегодно будет выбрасываться на 24 тыс тонн меньше углекислоты, примерно столько же выбрасывают в атмосферу 15 тыс автомобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в начале нынешнего года 200 домов нашей страны установили себе солнечные панели. Таким образом – эти люди теперь зарабатывают на "чистой" электроэнергии – поведали сегодня в Госэнергоэффективности. Согласно этим данным – в стране сейчас фиксируют позитивную динамику спроса на такие солнечные батареи.


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