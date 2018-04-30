12:16 30.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Малайзии растет спрос на фрукты и мед из Украины

 В Юго-Восточной Азии начинают все больше ценить украинские продукты. Так, на рынке Малайзии, одобрили импорт яблок, ягод, меда и кондитерских изделий из Украины.

В Малайзии растет спрос на фрукты и мед из Украины

Об этом сообщил экономист инвестиционного отдела ФАО Андрей Ярмак в Facebook ссылаясь на результаты торговой миссии в Юго-Восточной Азии.

По его словам, удалось обнаружить позитивные логистические решения. В данный момент заканчивается разработка плана минимизации затрат при увеличении сбыта свежей ягоды. С этим, как заявил эксперт, возникают наибольшие трудности.

Ярмак добавил, что помимо перечисленных товаров на рынке Малайзии, вероятно, вырастет спрос на украинские молочные продукты. Так, кефир в этой стране стоит девят-десять долларов за маленькую бутылку.

Напоследок экономист отметил, что в экспорте Сингапура есть место ниша для свежевыжатого сока из Украины. К слову, несмотря на то, что там все решает маркетинг, украинский рынок прямо вырвался к сетям, поэтому шансы хорошие.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Украина имеет значительный потенциал для производства биотоплива, который в перспективе может сделать нашу страну не импортером, а экспортером газа.


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