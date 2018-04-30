Украинские порты снизили перевалку экспортных грузов на 7%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, ссылаясь на данные Администрации морских портов Украины.

В то же время грузооборот транзитных грузов поднялся на 38,4% до 3,2 млн тонн.

Сбыт товара по сравнению с прошлым периодом поднялся на 30% и равняется 5,6 млн тонн. В общем было перевалено 1,9 млн тонн руды (на 20,7% больше), 1,4 млн тонн угля (на 24,1% больше), а также 544 тыс. тонн нефти (на 51% больше).

В общей сложности морские порты государства с января по март 2018 перевалили 32,8 млн тонн грузов, что на 1,1% больше по сравнению с таким же периодом 2017 года. Переработка грузов в контейнерах в морских портах за данный период поднялась на 38,8% с объемом 2,525 тыс. тонн.

Перевалка экспортных грузов составила 23,8 млн тонн, что на 7,4% ниже, чем в 2017 году. Наибольшее увеличение показали черные металлы (на 17% больше) - 4,2 млн тонн, из них 2,6 млн тонн - металлопрокат (на 0,8% больше).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Юго-Восточной Азии начинают все больше ценить украинские продукты: на рынке Малайзии, одобрили импорт яблок, ягод, меда и кондитерских изделий из Украины.