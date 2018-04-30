Стало известно, сколько украинцев лишаться субсидий

Об этом сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко в эфире одной из украинских радиостанций.

Денежные возмещения моет потерять та часть населения, в собственности которой новые автомобили. Уточняется, что это те машины, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, что указывает на их достаточную ценность.

В частности на субсидию больше не смогут рассчитывать те, кто обитает в большой квартире. Именно в число попадают жилища в 120 квадратных метров, для частных домов берется в расчет 200 метров кв. Музыченко добавил, что все же есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа, поскольку там активно проживает большое количество людей.

Ожидается, что новые правила распределения субсидий должны повысить эффективность программы жилищных субсидий, а трудоспособные люди, которые не работают, начали преодолевать проблему касательно собственного трудоустройства и одержания доходов.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования.