Нефть Brent торгуется выше 74 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Вloomberg.

Так, по состоянию на 08:08 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,19 доллара за баррель. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр энергетики ОАЭ и президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи заинтересован в высоких ценах на нефть. Однако он также смотрит несколько дальше и делает ставку на возобновляемую энергию.

Мы должны избегать чрезмерного производства нефти настолько же, насколько и обеспечивать нефтяную промышленность адекватными инвестициями. (...) В 2015-2016 годах было сделано однозначно очень мало инвестиций в производственные мощности. Только в течение этих двух лет инвестиции ежегодно падали на 25-30%. Это нас беспокоит. Если так будет продолжаться, на рынке будет недостаточно нефти для прогнозируемого нами растущего спроса. Только в 2017 году спрос вырос на 1,6 млн баррелей в день, и в этом году мы ожидаем такого же роста спроса", - рассказал министр.