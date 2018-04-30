Каждую минуту Tesla "сжигает" 6,5 тысяч долларов, - Bloomberg

Об этом свидетельствует данные из рейтинга Bloomberg.

Сообщается, что каждую минуту Tesla сжигает более чем 6,5 тысяч долларов. При этом сумма денежных средств, генерируемых компанией после вычета капитальных затрат, была отрицательной в течение пяти последних кварталов.

"Свой вклад в финансовые трудности компании, вероятно, оказывает продолжающийся наем сотрудников на работу. Компания наращивает количество сотрудников рекордными темпами. Так, за 2017 год их число выросло более чем вдвое", - сообщает Bloomberg.

С 2014 года по 2017 год количество рабочих Tesla выросло более чем в три раза, а доход на одного сотрудника остался на прежнем уровне.

Кстати, General Motors Co. и Ford Motor Co. приносят примерно в 2,5 раза больше дохода на одного сотрудника.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на десять лет. Вместо нее он будет получать опционы на акции Tesla.