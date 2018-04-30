"Газпром" сообщил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока"

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно недавно полученным сведениям, основные работы на черноморском побережье Турции завершились. Также сообщается, что сооружение приемного терминала ведется в районе турецкого поселка Кыйыкей.

"Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий", - отметил председатель правления компании Алексей Миллер.

В свою очередь строительством глубоководного участка первой нитки занималось судно Pioneering Spirit компании Allseas, которое также продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".