13:53 30.04.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" сообщил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока"

Российская транснациональная энергетическая корпорация "Газпром" частично закончила строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Однако, на этом строительство газопровода еще не закончено.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно недавно полученным сведениям, основные работы на черноморском побережье Турции завершились. Также сообщается, что сооружение приемного терминала ведется в районе турецкого поселка Кыйыкей.

"Пройден важный этап - построена первая нитка газопровода. Темп строительства - высокий", - отметил председатель правления компании Алексей Миллер.

В свою очередь строительством глубоководного участка первой нитки занималось судно Pioneering Spirit компании Allseas, которое также продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" планирует составить целый ряд исков для возвращение себе активов российской компании "Газпром".


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