12:53 30.04.2018 | Экономика | Новости
100192725:roman

ЕС сократит финпомощь для Польши и Венгрии

Евросоюз планирует сократить финансирование для стран, где судебная система находится в зависимости от политических властей. Об этом передает Financial Times.

ЕС сократит финпомощь для Польши и Венгрии

Сообщается, что соответствующий законопроект уже был подан Еврокомиссии на рассмотрение. В документ прописан механизм, позволяющий сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона. По мнению еврочиновников, это ставит под угрозу финансовые обязательства, которые могут подорвать функционирование и управление Евросоюзом.

Под прицел попали Венгрия и Польша. Новый польский закон ставит судебную систему Польши в зависимость от исполнительной ветки власти и президента. Схожая ситуация сложилась и для Венгрии, где судебная ветка власти часто оказывается под влиянием "теневых" контуров политической силы Виктора Орбана и его партии "Фидес".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал понять, что Польша допускает отказ от согласия с новой программой бюджета Европейского Союза.


Поделиться
Читайте также:
 
Дуров призывает москвичей выйти на баррикады Трудности формулирования В Киеве осквернили памятник в честь известного дирижера – ФОТО В Австрии потерпел крушение частный самолет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив