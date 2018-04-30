ЕС сократит финпомощь для Польши и Венгрии

Сообщается, что соответствующий законопроект уже был подан Еврокомиссии на рассмотрение. В документ прописан механизм, позволяющий сокращать финансирование странам, в которых проблемы с верховенством закона. По мнению еврочиновников, это ставит под угрозу финансовые обязательства, которые могут подорвать функционирование и управление Евросоюзом.

Под прицел попали Венгрия и Польша. Новый польский закон ставит судебную систему Польши в зависимость от исполнительной ветки власти и президента. Схожая ситуация сложилась и для Венгрии, где судебная ветка власти часто оказывается под влиянием "теневых" контуров политической силы Виктора Орбана и его партии "Фидес".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович дал понять, что Польша допускает отказ от согласия с новой программой бюджета Европейского Союза.