Fitch прогнозирует рекордный рост кредитоспособности украинских банков

Сообщается, что в начале 2018 года Украине удалось запастить 18,2 млрд долларов внешних резервов. Этого удалось достичь благодаря успешному погашению Киевом долга перед зарубежными кредиторами. В результате погашение было смягчено за счет увеличения экспортных поступлений и притока капитала.

Эксперты агентства утверждают, что Украине необходимо продолжать политику повышенной гибкости обменного курса, управляемых обязательств в иностранной валюте и регулировать умеренные внешние дисбалансы. Кроме того, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины уэе достиг уровня "В", что является хорошим показателем, свидетельствующем об успехах реформаторской политики в области финансов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно НБУ перечислил первый транш прибыли за 2017 год в госбюджет.