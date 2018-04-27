Задолженность по зарплатам снизилась на 1,4%

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 апреля 2018 года общая сумма долгов по выплате заработной платы равнялась два млрд 422,2 млн грн, или 98,6% сравнительно с 1 марта 2018 года.

Сообщается, что задолженность сотрудникам экономически активных предприятий на 1 апреля равнялась один млрд 278 млн грн (97% сравненительно с 1 марта 2018), тоесть сократилась на 3%.

Напомним, как ране сообщал "УРА-Информ", среди украинских областей Херсонская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области занимают лидерские с конца позиции по выплате задолженности заработной платы.