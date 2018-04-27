07:59 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ВСУ освободил предпринимателей пенсионного возраста от уплаты единого взноса

Физические лица-предприниматели, которые достигли пенсионного возраста, освобождаются от уплаты единого взноса.

ВСУ освободил предпринимателей пенсионного возраста от уплаты единого взноса

Такое решение в четверг, 26 апреля, принял Верховный суд Украины. Таким образом, суд решил, что физические лица-предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь.

В заявлении также сказано, что такие лица могут быть плательщиками единого взноса только если они являются добровольными участниками общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, размер минимального единого взноса с декабря 2018 года составляет 819 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Согласно принятому постановлению доход ПФУ составляет 353,629 миллиардов гривен.

При этом государственные ассигнования на финансирование пенсионных программ составляют 139,313 миллиардов гривен. Кроме того, правительство скорректировало объем фонда оплаты труда на 4,7% в связи с запланированным увеличением минимальной зарплаты.


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