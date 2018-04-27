В Украине сократилась перевалка экспортных грузов в портах

Данные ведомства свидетельствуют о том, что в текущем году перевалка грузов составила лишь 24 млн тонн, что на семь процентов меньше, чем в 2017 году. Наибольший прирост в грузо\транспортных работах составили черные металлы - на 17 процентов больше (4,2 млн тонн). Из них 2,6 млн тонн это металлопрокат.

В тоже время, экспортный грузооборот вырос на а 38,4 процента до 3,2 млн тонн. С начала января 2018 года украинские порты перевалили 32,8 млн тонн грузов на экспорт\импорт. Наибольшие показатели зафиксированы в сырьевых поставках: 1,9 млн тонн руды ,1,4 млн тонн угля, а также 544 тыс. тонн нефти. Нефтяные корпорации стали чаще пользоваться услугами украинских транспортников для транзита "черного золота".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство инфраструктуры Украины планирует обратиться в Совет национальной безопасности и обороны и просить главу Совбеза запретить российским судам заходить во внутренние водные пути Украины.