10:33 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине с 27 апреля вводятся в обращение новые гривневые монеты

С сегодняшнего дня, пятницы, 27 апреля, украинцы получат новые монеты номиналом в одну и две гривны.

В Украине с 27 апреля вводятся в обращение новые гривневые монеты

Монеты номиналом пять и десять гривен появятся в обороте в 2019-2020 годах. Об этом накануне во время презентации новых оборотных монет сообщил глава Национального банка Яков Смолий. При этом он уточнил, что с 1 июля в Украине будут введены правила округления общей суммы покупки в чеке. Кроме того, с этой даты Нацбанк прекратит чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Вместе с тем регулятор не будет изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот.

Правила округления действуют при отсутствии монет и у покупателя, и у продавца. Во время безналичных расчетов закругления не будет осуществляться, - пояснил Смелый.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты.


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