В МЭРТ рассказали о завершении переговоров ЗСТ между Украиной и Израилем - ФОТО

По предварительной информации, главы украинской и израильской делегаций технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля. Таким образом, это является следующим шагом на пути к его подписанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины и Турции достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли, тем самым договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной.

Отмечается, что в начале переговорного процесса речь шла исключительно о промышленных товарах в контексте ЗСТ.