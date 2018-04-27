11:15 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В МЭРТ рассказали о завершении переговоров ЗСТ между Украиной и Израилем - ФОТО

Накануне правительство Украины совместно с представителями Израиля завершили очередной этап подготовки соглашения о Зоне свободной торговли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

В МЭРТ рассказали о завершении переговоров ЗСТ между Украиной и Израилем - ФОТО

По предварительной информации, главы украинской и израильской делегаций технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля. Таким образом, это является следующим шагом на пути к его подписанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины и Турции достигли прогресса в переговорах о зоне свободной торговли, тем самым договорившись внести сельскохозяйственную продукцию в соглашение наряду с промышленной.

Отмечается, что в начале переговорного процесса речь шла исключительно о промышленных товарах в контексте ЗСТ.


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