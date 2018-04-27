19:48 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинская сельскохозяйственная продукция подешевела

В конце недели по данным с 23 по 27 апреля 2018 года в Украине можно наблюдать незначительное падение цен на продукцию сельского хозяйства.

Украинская сельскохозяйственная продукция подешевела

Об этом свидетельсвуют данные основных украинских трейдеров.

Пшеница второго класса в течение недели добавляла в цене. Сегодня она несколько подешевела - 5,517 тыс. грн/т. Что касается пшеницы шестого класса, она тоже дорожала в течение недели, но в последний день рабочей недели она подешевела и стоит 5,196 тыс. грн/т.

Цена на кукурузу колебалась в течение недели. Сегодня ее стоимость 5,321 тыс. грн/т.

Ячмень медленно дешевел в течение всей недели. По состоянию на 27 апреля он стоит 5,322 тыс.грн/т.

Цена подсолнечника колебалась всю неделю. Рабочая неделя он завершает с ценой 11,749 тыс. грн/т.

В начале недели рапс подешевел впервые за долгое время и держится на том же уровне и сегодня - 12,45 тыс. грн/т.

Стоимость сои колебалась в течение недели. Сегодня она стоит 12,5123 тыс.грн/т.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", в Украине длится поднятие цен на ряд социальных продуктов питания.


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