Порошенко одобрил соглашение с МБРР на 150 миллионов долларов

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент одобрил, принятый Верховной Радой документ 5 апреля. Соглашение, в частности, создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, привлечения в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 миллионов долларов под государственные гарантии.

Документ также предусматривает получение "Укрэксимбанком" как заемщиком кредитных средств МБРР для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.

Реализация проекта доступа к долгосрочному финансированию, как отмечается, окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранениt существующих и созданиt новых рабочих мест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале прошлого года Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на 150 миллионов долларов.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.