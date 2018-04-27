09:32 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100192487:Polishuk

Порошенко одобрил соглашение с МБРР на 150 миллионов долларов

Президент Петр Порошенко в пятницу, 27 апреля, подписал закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для кредитования малого и среднего бизнеса.

Порошенко одобрил соглашение с МБРР на 150 миллионов долларов

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент одобрил, принятый Верховной Радой документ 5 апреля. Соглашение, в частности, создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, привлечения в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 миллионов долларов под государственные гарантии.

Документ также предусматривает получение "Укрэксимбанком" как заемщиком кредитных средств МБРР для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.

Реализация проекта доступа к долгосрочному финансированию, как отмечается, окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранениt существующих и созданиt новых рабочих мест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале прошлого года Кабмин одобрил привлечение кредита МБРР на 150 миллионов долларов.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.


Поделиться
Читайте также:
 
Первая часть официальных переговоров лидеров двух Корей завершилась Киеврада выделила рекордную сумму на ремонт столичных дорог В Японии и США надеются на прогресс в межкорейском саммите США будет помогать Украине преодолевать последствия Чернобыля
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив