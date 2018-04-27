Пересчет военных пенсий в Украине завершен,- Розенко

Наибольшую добавку к пенсиям получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Об этом в пятницу утро, 27 апреля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он также заверил, что правительство выполнило свое обещание. До 1 мая все пенсии военным будут перечислены. Осталось буквально 800 дел, за день-два Пенсионный фонд уточнит, и все 544 тысячи военных пенсионеров получат свой перерасчет в полном объеме, - сказал Розенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман заверил, что повышение пенсий военнослужащим состоится для 498 тысяч человек. Новые пенсии будут начислены уже в марте-апреле текущего года, - сообщил премьер-министр, добавив, что объем финансирования, который потребуется для реализации инициативы, составит около семи миллиардов гривен. Вместе стем глава правительства заверил, что средства на это есть.