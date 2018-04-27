Наличный доллар в пятницу понизился до 26,18 гривен

Наличный евро понизился на 19 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,18 гривен, а евро можно купить по 32,01 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,05, продажи 26,04 -26,40 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9169, продажи - 26,1854 гривен за доллар. Курс покупки евро составляет 30,68-31,80, продажи - 31,70-32,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,3879, продажи - 32,0064 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,100, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,787, продажи 4,331 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 26 апреля 2018 года, наличный доллар сохранился на прежнем уровне. Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить 32,20 гривны.