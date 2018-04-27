Международные организации закупят для Украины лекарства почти на шесть млрд грн

Как отмечает министр, в апреле 2018 года Минздрав подписал договора с фондом ООН (ЮНИСЕФ) и агентством Crown Agents.

Известно, что Украина уже четыри года сотрудничает с программой развития ООН (ЮНИСЕФ) и агентством Crown Agents.

Она также отметила, что закупки осуществляются по 40 направлениям "Государственной программы лечения".

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, в 2018 году в договорах была введена поэтапная форма оплаты программ закупок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство здравоохранения Украины сберегло денежные средства на международных тендерах, благодаря чему совместно с Программой развития ООН закупит дополнительные лекарства для людей с гемофилией на 100 млн гривен.