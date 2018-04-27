13:30 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Международные организации закупят для Украины лекарства почти на шесть млрд грн

Международные организации намерены предоставить Министерству здравоохранения Украины лекарства на сумму 5,9 миллиардов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Международные организации закупят для Украины лекарства почти на шесть млрд грн

Как отмечает министр, в апреле 2018 года Минздрав подписал договора с фондом ООН (ЮНИСЕФ) и агентством Crown Agents.

Известно, что Украина уже четыри года сотрудничает с программой развития ООН (ЮНИСЕФ) и агентством Crown Agents.

Она также отметила, что закупки осуществляются по 40 направлениям "Государственной программы лечения".

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, в 2018 году в договорах была введена поэтапная форма оплаты программ закупок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство здравоохранения Украины сберегло денежные средства на международных тендерах, благодаря чему совместно с Программой развития ООН закупит дополнительные лекарства для людей с гемофилией на 100 млн гривен.


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