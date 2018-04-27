13:10 27.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Что отталкивает инвесторов от Украины

В 2017 году индекс инвестиционной привлекательности Украины достиг максимума за последние шесть лет – 3,15 балла по 5-бальной шкале.

Эксклюзив: Что отталкивает инвесторов от Украины

Результаты многочисленных опросов показали, что негативные настроения бизнесменов не исчезли, но ослабли. Инвесторы, говоря о негативных факторах для ведения бизнеса в Украине, называют главными – бесправие перед силовыми министерствами и угроза безосновательного рейдерства,  заявил бизнесмен и инвестор Семен Юфа в интервью ТК "Первый деловой" в программе "Деловое утро".

"Западный инвестор видит Украину как банановую республику. С уникальными возможностями, но с очень злыми местными аборигенами, которые не дают возможности ничего сделать. Прокуратура и некоторые министерства совершают просто вопиющие поступки. И в этом мы деградируем ужасными темпами. Перемены назрели и просто необходимы для улучшения инвестклимата". Среди областей народного хозяйства, наиболее привлекательных для израильского бизнеса, Семен Юфа называет пищевую промышленность и сельское хозяйство. Более миллиарда долларов в год Украина тратит на импорт овощей. Израильские инвестиции в теплицы могут позволить выращивать в Украине абсолютно все овощи, которые сейчас импортируют.


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