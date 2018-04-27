Нацбанк на пятницу укрепил гривну

100 долл - 2623,0047 грн;
100 евро - 3191,6721 грн;
10 российских рублей - 4,1899 грн.
При этом регулятор установил на 27 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1114.778764;
Серебро - 13.969530;
Платина - 772.477003;
Палладий - 816.329395.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 25 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2627,0545 грн;
100 евро - 3201,0659 грн;
10 российских рублей - 4,2544 грн.
Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.