Нацбанк на пятницу укрепил гривну

100 долл - 2623,0047 грн;

100 евро - 3191,6721 грн;

10 российских рублей - 4,1899 грн.

При этом регулятор установил на 27 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1114.778764;

Серебро - 13.969530;

Платина - 772.477003;

Палладий - 816.329395.

Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 25 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2627,0545 грн;

100 евро - 3201,0659 грн;

10 российских рублей - 4,2544 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.