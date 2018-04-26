В МВФ настаивают на реализации Украиной всех ключевых положений Меморандума

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как утверждает Липтон, в первую очередь Украине необходим Антикоррупционный суд. В частности, это связано с тем, что в последнее время коррупция очень сильно влияет на приток инвестиций и развитие бизнеса, а это для украинского государства является серьезной проблемой.

При этом, вторым условием программы замглава МВФ назвал улучшение финансового состояния "Нафтогаза" и государственных финансов в целом для поддержания стабильной ситуации.

"С либерализацией цен на газ Украине удалось снизить уровень существенной зависимости от российского газа, и последнее, что нужно стране, - это восстановление этого зависимого положения", - добавил Липтон.

Кстати, еще одним условием является нормализация бюджетной политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина достигла существенного прогресса в стабилизации экономики и создании потенциала для роста. Поэтому, международная ситуация сейчас благоприятна для реформ МВФ готово помогать Украине в обеспечении успеха ее реформаторских усилий.