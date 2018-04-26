В Крыму оккупационные власти с молотка продают санатории и гостиницы

Таким образом Россия намеревается наполнить бюджет. Всего будет продано государственных гостиниц и санаторий в нескольких районах полуострова на общую сумму около 50 миллионов гривен.

Как сообщает Крым Информ, такое решение принял подконтрольный России "парламент Крыма" в среду, 25 апреля. При этом речь идет, в частности, об феодосийском отеле "Моряк", которой оккупанты оценили в 50,2 миллионов рублей, ялтинском санатории "Сосняк" - 37,2 миллионов рублей и кореизском санатории "Волга" - 26,1 миллионов рублей.

Кроме того, на продажу выставлены ряд объектов в Черноморском районе и в Симферополе.

Имущество будет реализовано через аукцион. В пояснительной записке к соответствующим проектам постановлений указано, что продажа объектов необходима для "выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет республики на 2018 год".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вилла бывшего президента Украины Виктора Януковича на мысе Айя в Крыму перешла в собственность компании "Берег". Ее связывают со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина - друзьями российского президента Владимира Путина.