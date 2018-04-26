15:42 26.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина показала лучшие показатели по экспорту яиц в ЕС

С начала 2018 года Украина стала крупнейшим экспортером яиц в Евросоюз. Об этом сообщает "Польское радио".

Украина показала лучшие показатели по экспорту яиц в ЕС

Согласно данным Европейской Комиссии, за январь текущего года страны ЕС закупили в Украине 874 тонн яиц и яичных продуктов.

Известно, что такие показатели превышает в несколько раз, чем те, которые были в январе прошлого года. Украинские поставки превысили даже импорт из США.

Украинская холдинговая компания по производству яиц планирует производить по два млрд яиц в год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано заявил, что экспорт итальянских товаров в Украину в 2017 году вырос на 26,8 процентов, а импорт — на 23,5 процента.


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