НБУ перечислил первый транш прибыли за 2017 год в госбюджет

В бюджет поступило 15 миллиардов гривен. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, перечисление оставшейся суммы в размере 29, 6 миллиардов гривен будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.

Напомним, Совет Национального банка утвердил распределение прибыли за 2017 год в сумме 44,6 миллиардрв гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%. При этом уровень инфляции регулятор сохранил на уровне 8,9%. Такие данные в четверг, 12 апреля, опубликов НБУ. Номинальный ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 3 451 миллиардов гривен, тогда как ранее этот показатель прогнозировался на уровне 3 394 миллиардов гривен.