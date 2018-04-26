14:31 26.04.2018 | Экономика | Новости
100192431:test

Мировое производство пластика бьет рекорды

На протяжении 2016 года мировое изготовление пластика поднялось на 4%, а за последние пять лет общий уровень вырос на 20%, или на 56 млн тонн. В общем выпущено 335 млн тонн пластика, из которых в Европе - 60 млн тонн.

Мировое производство пластика бьет рекорды

Об этом информирует отчет статистической службы Европейского союза об объёмах производства пластика в мире за 2016 год.

Согласно отчету, одним из наимасштабнейших производителей пластика ожидаемо выступает Китайская Народная Республика. Население этой страны выпускает приблизительно четверть мирового пластика.

Тем временем данный вид отходов становится все более серьезной проблемой для многих государств. В борьбе с этим вопросом большему числу европейских стран способствует депозитная система сбора тары.

Что касается Украины, то она собирает около 12-15 млн тонн твердого бытового мусора, 40% из которого - это пластик.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Великобритании впервые установили специальные устройства для сбора из рук населения отходов из пустых пластиковых бутылок с целью сбережения экологии. 


Поделиться
Читайте также:
 
На железнодорожном вокзале в Донецкой области обнаружили пакет гранат – ФОТО Основными проблемами переселенцев являются отсутствие жилья и работы, - Геращенко Система открытых данных принесла экономике 700 млн долларов Крестница Софии Ротару Sonya Kay выступит в Киеве с большим концертом - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив