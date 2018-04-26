Мировое производство пластика бьет рекорды

Об этом информирует отчет статистической службы Европейского союза об объёмах производства пластика в мире за 2016 год.

Согласно отчету, одним из наимасштабнейших производителей пластика ожидаемо выступает Китайская Народная Республика. Население этой страны выпускает приблизительно четверть мирового пластика.

Тем временем данный вид отходов становится все более серьезной проблемой для многих государств. В борьбе с этим вопросом большему числу европейских стран способствует депозитная система сбора тары.

Что касается Украины, то она собирает около 12-15 млн тонн твердого бытового мусора, 40% из которого - это пластик.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Великобритании впервые установили специальные устройства для сбора из рук населения отходов из пустых пластиковых бутылок с целью сбережения экологии.