Госдолг Украины вырос на 600 миллионов долларов

Вместе с тем в национальной валюте долг сократился. Как сказано в сообщении, опубликованном в четверг, 26 апреля, на сайте Министерства финансов, в марте объем государственного и гарантированного государством долга Украины вырос на 1,06 миллиарда долларов, или на 1,4%.

Таким образом, по состоянию на 31 марта госдолг Украины составляет 77,37 миллиарда долларов.

В то же время, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 88,09 миллиарда гривен, или на 4,1%, - до 2,054 триллиона гривен.

В структуре госдолга рост в валюте обусловлен увеличением задолженности по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке.

По данным Минфина, снижение долга в гривневом эквиваленте обусловлено погашением задолженности по кредитам международных финансовых организаций и по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 апреля, перечислил первый транш прибыли за 2017 год в государственный бюджет. В бюджет поступило 15 миллиардов гривен. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, перечисление оставшейся суммы в размере 29, 6 миллиардов гривен будет осуществляться в полном объеме в течение 2018 года по графику, согласованному с Министерством финансов.