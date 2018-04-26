Доллар в четверг в обменниках сохранился на уровне 26,25 гривен

Наличный евро потерял семь копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 26,25 гривен, а евро можно купить 32,20 гривны.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-26,11, продажи 26,08 -26,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,9804, продажи - 26,2499 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00-32,05, продажи - 31,90-32,65 гривен за евро.

Средний курс покупки евро составляет 31,6617, продажи - 32,1977 гривен за евро. Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,140, продажи - 4,150 - 5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,789, продажи 4,363 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 25 апреля 2018 года, наличный доллар набрал шесть копеек. Наличный евро повысился на две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,25 гривен, а евро можно было купить по 32,27 гривен.