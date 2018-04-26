14:18 26.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Система открытых данных принесла экономике 700 млн долларов

В прошлом 2017 году в экономику Украины поступило более 700 млн долларов дохода благодаря введению системы открытых данных.

Система открытых данных принесла экономике 700 млн долларов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Как отмечают в ведомстве, в 2017 году открытые данные уже принесли немалую прибыль в государственный кошелек, а в случае, если система открытых данных продолжит свою работу в Украине и дальше станет ускоряться в темпе, то уже к 2025 году данный показатель может пордняться до 1,4 млрд долларов.

В МЭРТ заявили, что не зря в 2017 году с целью реформации государственного управления был создан  портал открытых данных "data.gov.ua", где выцставляются более 25 тысяч наборов данных. В министерстве напомнили, что после этого Украина поднялась в рейтинговом списке на 23 позиции и посев 31-е место в масштабном индексе открытых данных Open Data Index.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ближайшие два года аналитики МВФ прогнозируют в Украине замедление роста экономики


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