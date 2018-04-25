17:18 25.04.2018 | Экономика | Новости
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В Германии рост экономики побьет семилетний рекорд, - Альтмайер

В скорейшем времени ощутимо поднимутся объемы вложений, доходов и потребления в Германии. Министр экономики государства Петер Альтмайер прогнозирует, что руководство страны ожидает наивысший рост экономики в течении последних семи лет.

В Германии рост экономики побьет семилетний рекорд, - Альтмайер

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Альтмайера, в 2018 году ВВП Германии вероятно поднимется на 2,3%, а в 2019 году - на 2,1%. Он добавил, что в скором времени будет замечен весомое поднятие инвестиций. 

По весеннему прогнозу, до конца 2019 года количество рабочего населения поднимется примерно на один миллион человек, за чем последует новая рекордно низкая планка безработицы. В целом же экономический вопрос в Германии продолжает быть активным, увеличение продолжается.

Как анонсируют экономисты, немецкие предприятия будут оживленнее скупать и продавать, что приведет в более быстрому поднятию объемов общего импорта, чем уровней экспорта.

В числе вероятных рисков выделены новые торговые преграды, понижение экономической ситуации в других важных государствах, среди которых Китай, а также геополитические инциденты или беспокойства финансовых рынков.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Германии полиция задержала бывшего депутата Дмитрия Крючкова.


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