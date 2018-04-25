Украина падает в рейтинге изготовителей стали

Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel).

По данным ассоциации, в прошлом месяце 2018 года государство повысило уровень изготовления стали на 4,7% - до 1,711 млн тонн, сравнительно с мартом 2017 года. В частности, в этом месяце установлен рост выплавки стали в большей части стран первой десятки. Хотя в России, которая также лидирует в рейтинговом списке установлено падение производства на 10%.

В целом в десятке лидеров остаются Китай, Индия, Япония, США, Южная Корея, Россия, Германия, Турция, Бразилия и Иран. Ненамного от них отстали Италия, Тайвань (КНР), Мексика и Украина.

64 страны списка суммарно в марте 2018 года выпустили 148,330 млн тонн стали, это на 4% больше, чем в марте 2017 года.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания "Метинвест" планирует в 2018 году увеличить загруженность металлургических комбинатов Мариуполя.