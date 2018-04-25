Турция после 12-летнего перерыва начнет импортировать украинский спирт

Сообщается, что спирт будет произведен Тернопольской области на Ковалевском подразделении госпредприятия. Стороны уже заключили контракт на поставку в рамках плана развития "Укрспирт" в области, который был поставлен после меморандума между Тернопольской облгосадминистрацией и ГП от 2 февраля 2018 года.

Как заявил руководитель Ковалевского подразделения "Укрспирта" Андрей Чорба, к предприятию подъехало десять машин-танкеров, которые увезут на экспорт 32 тыс. дал спирта через Одессу, из которой на пароме продукт переправят в Турцию. Он также высказал надежду на тесное взаимодействие с турецкими партнерами.

В общем, на заводе в сутки изготавливается две тыс. декалитров спирта, из которого вывозится около 90% чаще всего в Венгрию, Польшу и Грузию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении января и февраля текущего 2018 года Украина импортировала у Польши больше всего товаров из шоколада.