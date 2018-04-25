12:31 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

В течении первого квартала 2018 года Государственная служба финансового мониторинга собрала и переправила правоохранителям 207 материалов, из которых 116 обобщенных документов и 91 дополнительный обобщенный материал.

Объем отмытых в Украине средств оценен в 30 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, в предоставленных данных стоимость материальных операций, которая вероятно зависит от легализации средств и совершения другого нарушения, обозначенного Уголовным кодексом Украины, составляет 29,6 миллиарда гривен.

Уточняется, что внимание Госфинмониторинга акцентируется на расследовании фактов отмывания денег, полученных от коррупционных нарушений, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами. Данная деятельность ведется в сфере продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по заморожению, аресту и изъятии в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд долл.

Отмечено, что в первом квартале 2018 года в правоохранительные органы поступило 43 материала, среди которых 13 обобщенных материалов и 30 дополнительных обобщенных, где сумма неопределенных финансовых махинаций, которые вероятно связаны с отмыванием денежных средств, равняется 15,3 млрд грн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович знал о планах России по оккупации территории Украины.


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