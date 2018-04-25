Нацбанк выпускает монеты с изображением Крыма

Тираж составит 45 тысяч штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам. Как сообщает пресс-служба регулятора, на монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента из произведения "Тариль" автора Рустема Скибина, по кругу размещены надписи: Автономная Республика Крым (вверху), УКРАИНА (внизу).

Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов. Она посвящена автономной административно-территориальной единицы на юге Украины, расположенной на Крымском полуострове, который омывается водами Черного и Азовского морей.

Крым имеет огромный курортно-рекреационный потенциал, который обеспечивают природные курортные факторы и уникальные ландшафты, славится многочисленными достопримечательностями археологии, истории, культуры, архитектуры и градостроительства. Богатая история Крыма и народов, сформировали его сегодняшнее этническое лицо, - украинский, крымских татар, русских, греков, армян и других этнических и этноконфессиональных общин.

В 2014 году Автономную Республику Крым был коварно оккупировано Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыму не признается Украинским государством и международным сообществом, которые считают полуостров временно оккупированной территорией. Памятная монета продолжает серию, посвященную областям и территориальному устройству нашего государства, - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 марта, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска " День украинской добровольца". Как сказано в сообщении НБУ, номинал монеты - 10 гривен, она изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Тираж новой монеты составит миллион штук.