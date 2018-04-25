Нацбанк на среду немного опустил курс гривны

100 долл - 2617,7264 грн;

100 евро - 3197,0293 грн;

10 российских рублей - 4,2451 грн.

При этом регулятор установил на 25 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1117.122296;

Серебро - 14.252810;

Платина - 774.289018;

Палладий - 825.627743.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 24 апреля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2612,5554 грн;

100 евро - 3197,2453 грн;

10 российских рублей - 4,2298 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17%. Как пояснили в НБУ, в марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13,2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка, а базовая инфляция также оставалась значительной. Основной причиной высокой инфляции был дальнейший стремительный рост цен на продукты питания.