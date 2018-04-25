"Нафтогаз" опроверг закупку газа у "Газпрома"

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы регулятора.

Отметим, что не так давно ряд украинских СМИ писали о возобновлении поставок газа. Отмечалось, что газ должен был заходить через станцию "Суджа".

Однако несмотря на это, "Нафтогаз" не будет платить за любые не заказанные объемы газоснабжения. В частности в те, которые поставляются на неподконтрольные территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зампредправления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что транснациональная энергетическая корпорация готова к переговорам с Украиной по новому соглашению на транзит голубого топлива.