14:57 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" опроверг закупку газа у "Газпрома"

В пресс-службе компании НАК "Нафтогаз" поведали, что их ведомство не получает голубое топливо от российского "Газпрома". 

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы регулятора.

Отметим, что не так давно ряд украинских СМИ писали о возобновлении поставок газа. Отмечалось, что газ должен был заходить через станцию "Суджа". 

Однако несмотря на это, "Нафтогаз" не будет платить за любые не заказанные объемы газоснабжения. В частности в те, которые поставляются на неподконтрольные территории.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", зампредправления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что транснациональная энергетическая корпорация готова к переговорам с Украиной по новому соглашению на транзит голубого топлива.

 


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