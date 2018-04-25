10:15 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду планирует принять программу повышения безопасности дорожного движения

Кабинет министров Украины в среду, 25 апреля, на заседании намерен утвердить государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.

Кабмин в среду планирует принять программу повышения безопасности дорожного движения

Вместе с тем, как сказано в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, среди прочего сегодня будут одобрены законопроекты о антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы и об основных принципах государственной экологической политики Украины на период до 2030 года.

На заседании также планируется рассмотреть проект указа президента о концепции морально-психологического обеспечения подготовки и применения сил обороны, а также создание координационного совета по вопросам реализации Национальной стратегии управления отходами в Украине до 2030 года и комиссию по подготовке заключения о целесообразности предоставления временной поддержки производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях.

На заседании также будет рассмотрен вопрос о продлении проведения эксперимента при приобретении жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлом заседании правительство одобрило проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы.


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