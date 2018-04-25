09:18 25.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100192268:nastya

ЕС подготовит для Украины новый контракт "Реформы ради инвестиций"

Европейский союз разрабатывает для Украины новую программу привлечения инвестиций под названием - Контракт "Реформы ради инвестиций".

ЕС подготовит для Украины новый контракт

Об этом говорится в статье еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана.

Согласно тексту статьи, для Украины предусматривается в рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС выделение 1,6 млрд гривен. Кроме того, для компенсации кредитования банковскими учреждениями, и наконец - для инвестирования в реальный сектор экономики.

По мнению Хана, в масштабах Украины эта сумма не кажется слишком большой. Однако, при условии разумного использования, это позволит привлечь до 16 млрд гривен частных инвестиций.

Однако, выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает несколько требований ЕС.

Все будет зависеть от независимого регулирования в энергетике и полноценной работе членов НКРЕКП, также утверждение бизнес-омбудсмена и отмен е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.


Поделиться
Читайте также:
 
Сущенко будет защищать другой адвокат, - Фейгин Из-за пожара в Индонезии множество жертв – ФОТО В Нигерии совершено нападение на церковь, десятки погибших Сенат США утвердил нового директора Агентства нацбезопасности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив