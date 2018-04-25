ЕС подготовит для Украины новый контракт "Реформы ради инвестиций"

Об этом говорится в статье еврокомиссара по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнеса Хана.

Согласно тексту статьи, для Украины предусматривается в рамках нового внешнего инвестиционного плана ЕС выделение 1,6 млрд гривен. Кроме того, для компенсации кредитования банковскими учреждениями, и наконец - для инвестирования в реальный сектор экономики.

По мнению Хана, в масштабах Украины эта сумма не кажется слишком большой. Однако, при условии разумного использования, это позволит привлечь до 16 млрд гривен частных инвестиций.

Однако, выделение первых 50 млн евро на этот год произойдет лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина сделает несколько требований ЕС.

Все будет зависеть от независимого регулирования в энергетике и полноценной работе членов НКРЕКП, также утверждение бизнес-омбудсмена и отмен е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", генеральный директор Международного военного штаба НАТО, а также генерал-лейтенант Ян Брукс отметил прогресс с реформами в украинском государстве. В то же время он подчеркнул, что в Украине необходима и политическая реформа, чтобы довести до конца судебную систему.