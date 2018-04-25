09:35 25.04.2018 | Экономика | Новости
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Brent торгуется на отметке в 73,89 доллара за баррель

В среду, 25 апреля, стоимость на североморскую нефть марки Brent находится ниже отметки в 74 доллара за баррель. Соответствующие сведения стали известны из биржевых торгов рейтинга Bloomberg. 

Brent торгуется на отметке в 73,89 доллара за баррель

Так, по состоянию на 07:53 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,89 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,04% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

По предварительным данным, Brent поднималась выше 75 долларов за баррель, однако к закрытию биржи торги завершились снижением более чем на 1%, к которому привела публикация данных Американского института нефти. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр энергетики ОАЭ и президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи заинтересован в высоких ценах на нефть. Однако он также смотрит несколько дальше и делает ставку на возобновляемую энергию. 


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