Суд временно отстранил замглавы Нацбанка Рожкову от должности

Об этом свидетельствует решение суда от 26 декабря 2017 года, опубликованное 30 марта 2018 года в Едином реестре.

Согласно иску, Рожковой Катерине Викторовне нельзя участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины. Кроме того, ей также запрещается выполнять все и любые действия, связанные с выполнением полномочий заместителя председателя Национального банка Украины .

К слову, запрет действует до разрешения спора по существу.

Также в решении суда говорится, что оно вступает в силу с момента оглашения - 26 декабря 2017 г. - и подлежит немедленному исполнению. При этом в реестре судебных решений указано, что документ был зарегистрирован 28 марта 2018 года, а опубликован - 30 марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины напомнил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в период майских праздников.