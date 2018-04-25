12:56 25.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Суд временно отстранил замглавы Нацбанка Рожкову от должности

Представители Дарницкого районного суда приняли решение уволить с должности заместителя председателя Национального банка Украины Катерину Рожкову по иску депутата Игоря Луценко.

Суд временно отстранил замглавы Нацбанка Рожкову от должности

Об этом свидетельствует решение суда от 26 декабря 2017 года, опубликованное 30 марта 2018 года в Едином реестре.

Согласно иску, Рожковой Катерине Викторовне нельзя участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины. Кроме того, ей также запрещается выполнять все и любые действия, связанные с выполнением полномочий заместителя председателя Национального банка Украины .

К слову, запрет действует до разрешения спора по существу.

Также в решении суда говорится, что оно вступает в силу с момента оглашения - 26 декабря 2017 г. - и подлежит немедленному исполнению. При этом в реестре судебных решений указано, что документ был зарегистрирован 28 марта 2018 года, а опубликован - 30 марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Национальный банк Украины напомнил о регламенте работы системы электронных платежей и банковской системы Украины в период майских праздников.


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