В Украине дорожает мясо

Об этом сообщает инфляционный барометр.

Как свидетельствуют предоставленные данные, курятина спала в цене на 0,5% - до 91,2 грн за килограмм. Тогда же свинина поднялась в стоимости на 7,8% и стоит теперь в среднем 107,4 грн. Резко и весомо подскочили цены на говядину - на 14,5% до 134,3 грн за килограмм продукта.

Что же касается овощей, что с начала 2018 года свекла прибавила в стоимости 53,6% до 11,7 грн за кг, картофель - 43% до 8,8 грн за кг, лук - 20,4% до 6,5 грн за кг.

Хотя за аналогичный период сахар немного уступил в цене - на 1% до 16 грн за кг, сало подешевело на 3% до 109,2 грн за кг, макароны - на 3,4% до 41,9 грн за кг, купи гречневые - на 8,2% до 22,4 грн за кг.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина с начала 2018 года импортировала набольшее количество мяса за последние пять лет.