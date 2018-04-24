В Минобороны определились с суммой для сбережения боеприпасов

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. начальника Центрального управления безопасности войсках службы ВСУ Владимир Яцкив.

Как утверждает Яцкив, Министерство обороны продумало проектную документацию на строительство 135 новых хранилищ, трехэтапную документацию на перестройку арсеналов, общая длительность работ на которых составляет 34 месяца. В данный момент определяются с исполнителями. Яцкив определил приблизительную стоимость реконструкции одного арсенала в более чем 1 млрд 245 млн грн.

Сотрудник Минобороны сообщил, что с начала 2018 года длятся работы по обустройству на охранных периметрах ограждений нового типа, оборудованных техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения, внедрены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, закуплены и установлены портативные детекторы обнаружения взрывчатых веществ и одновременно проводится плановая работа по замене гражданских подразделений военизированной охраны на штатные воинские подразделения охраны и обороны.

Генеральным штабом и Министерством обороны проводится работа по внесению изменений в программы обеспечения живучести и взрывной и пожаробезопасности арсеналов с целью увеличения финансирования с 500 до 800 млн грн в год. Как утверждает Яцкив, из выделенных 500 млн грн в этом году 330 млн грн спланировано на строительство железобетонных обсыпных хранилищ на наиболее опасных объектах.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", получилось снять блокировку с поставок вооружения и техники в Украину, по мнению министра обороны Степана Полторака, и планируется закупка антиснайперських комплексов в Канаде.