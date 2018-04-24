12:18 24.04.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена алюминия поднимется до 2500 долл./т

Вопрос о новых санкциях против российского РусАла временно отложили, о чем заранее свидетельствовали возникшие сигналы одного из департаментов американского казначейства.

Цена алюминия поднимется до 2500 долл./т

Об этом сообщают аналитики Goldman Sachs.

В инвестиционном банке США заверяют, что неизбежны изменения структуры капиталов в виде активов и операций одной из крупнейших в мире алюминиевых компании, которые предоставляли 6% поставок алюминия по всему миру.

Сотрудники банка объясняют свое мнение продолжительной неопределенностью в кратковременной перспективе на указанном рынке. Специалисты Goldman Sachs утвердили свой анонс цены контракта на алюминий на ближайшие три месяца на уровне 2500 долл за тонну

Так, со вчерашнего дня, акции РусАла поднялись на треть, а в общем - на 55% с момента рекордного проседания, в то время как акции китайской Chalco упали на 8,3% вследствие снижения цен на алюминий.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", непредсказуемые гонки вероятно продолжатся на всемирном рынке алюминия, спровоцированное введением Соединенными Штатами Америки санкций против группы граждан и компаний России, в том числе одного из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема российского "Русала".


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